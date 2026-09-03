कूटनीति ! विदेशनीति!

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                            नीति की रीति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लफ्फाजी का पुलिंदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती जा रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समूची दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी की सारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कूटनीति ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही अल्फ़ाज़ों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की बाज़ीगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन रही अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्धनीति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिपे पुते शब्दों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो रही राजनीति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोया के शैतानी इरादों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की हो रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतीति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मुझ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकतवर कैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुझ से कमतर कैसे!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुझे सताऊंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे कि तू रो जायेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ! का वैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ वैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी दंभ को ढो रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयंभू महाशक्तियों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की दुराभिसंधि
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारूद की धांस से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध की धौंस से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खांस रही मानवता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी चल रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कूटनीति ! विदेशनीति!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणनीति!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजनीति! की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्यूत नीति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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