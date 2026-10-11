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मेरी तन्हाइयों में तू

Surya Kant

Surya Kant

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मेरी तन्हाइयों में तू,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तन्हाई से आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपना वजूद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे कौल पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे ऐतबार पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे वलीअल-अहद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाया मैने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तेरी तन्हाइयों में तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कोई ज़िक्र ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू तो रहा ख्वाहिशों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की बंदिशों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे ख़्वाबों में तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कोई अक्स
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया -ए-मौसिकी में मस्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे तो मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे भेजा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़र्ज़ ए क़र्ज़ को पूरा करने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तेरे कामों में उनका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कोई अता पता ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे वादे थे तेरे इरादे थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत की खिदमत के!?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तू तो कभी तन्हा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आया ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना इबादत ही तुझ से हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना मुहब्बत ही तुझ से हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कभी संजीदा हुआ ही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो तभी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मेरी तन्हाइयों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आया ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी सारी की सारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमन्नाओं के दयार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिलते रहे बार बार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तूने अपने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़र्ज़ के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेताया ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका मित्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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