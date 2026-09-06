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मौन की पहली सीढ़ी

Surya Kant

Surya Kant

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                            मौन की पहली सीढ़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्लोकल से ग्लोबल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती पीढ़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या समझेगी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन की पहली सीढ़ी ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आपाधापी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो बोलबाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो रहा हो हर कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मतवाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पश्चिमी संस्कृति की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तर्ज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही बस अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्ज़ पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो रहा मानव से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव का अनाकर्षण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकारों के बढ़ते जा रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर्षण पर आकर्षण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे के हो गया हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परकाया प्रवेश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण बन गया हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विभीषण ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाचालता का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ रहा प्रचलन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीतब मौन की पहली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीढ़ी का हो कैसे संचरण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कौंधते हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचार बस विचार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस जिह्वा रहे मौन ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या समझेगी नई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पौध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का मौन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ लो चाहे कितने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शास्त्र और पुराण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मौन की पहली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीढ़ी को चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन मन के संयम के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यम- नियम, योग-आसन को बना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना अनुसंधान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन की पहली सीढ़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का मिलगा तुमको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नया आहान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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