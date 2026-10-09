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*हस्त लिपि/लिखाई

Surya Kant

Surya Kant

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                            ख़त का ख़्याल,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़त का ख़्याल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यूँ ही आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका इंतज़ार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महबूब का इज़हार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्यूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जेहन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार बार आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चिट्ठी का आना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किसी का शर्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से लाल हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे ले के दौड़ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहरी साँसों और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़कते दिल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका पढ़ा जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यूँ ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज याद आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़त थे के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अल्फ़ाज़ -ए-आबशार ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ गुल थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ महज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाब ऑ ख़्याल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रौशन होते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इल्म -ए -सीना में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और काग़ज़ पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमूदार होते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इल्म -ए -सफ़ीना में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यूँ एक गुजरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महकता सा दयार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोया के तेरा ख़्याल फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुमानी हो आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़त का ज़िक्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुआ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुमानी हो आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे के तेरा आंचल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से सुरमई हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से तेरा आंचल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ज़ुल्फ़ों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे शानों पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरक आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़त से ख़त* में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*हस्त लिपि/लिखाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा नाम मेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रौशनाई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसके इलहाम सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रौशन हो आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसके इलहाम सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रौशन हो आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका मित्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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