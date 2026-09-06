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कहाँ खो गए,

Surya Kant

Surya Kant

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                            कहाँ खो गए,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रारब्ध से चले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कितने भले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्गिक से धुंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ में निम्मज्जित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'उसे ' ले आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रारब्ध से पुरुषार्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ' उसे ' फिर भूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आए ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंच पुतुल पर छाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंच विकारों के साए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनियावी मैल में डूब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
' वह ' फिर बोला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*कहाँ खो गए*।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाबों -ख़यालों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भी न आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर अब तुम कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुस्न ओ इश्क की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्द में खोए ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़र्द हुए तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन में सोए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी चौखट पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बजती रही नौबत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तुम रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गफ़लत में खोए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िन्दगी के दयार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन में खेल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवानी में नींद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बुढ़ापे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे रोए के रोए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न इबादत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मुहब्बत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर कह भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कहाँ खो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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45 मिनट पहले

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