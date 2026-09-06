आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Hindi Hun Main
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कितने-कितने देशों को अपने सबल सुगंधित समता ममता के आँचल

Surya Kant

Surya Kant

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हिंदी हूँ मै,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंद की हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या निज़ाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की बिंदी हूँ, मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन की चेतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संज्ञा हूँ!सर्वनाम हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तो और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवी क्रिया शक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की क्रिया औ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विशेषण हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की चेतना का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्याकरण हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेद पुराण उपनिषद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को आत्मसात कराती हूँ, मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ सी वाणी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्या की कलम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों सा संस्कार हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचार का षोडशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रृंगार हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कई बहिनें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चचेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममेरी ऑ फुफेरी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी बहनों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिलमिल कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समूचे देश में विचरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हूँ ,मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सभी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी की हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर -सदूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रदेशों-देशों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिनेमा गीत और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संगीत से पहचानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाती हूँ, मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी शैलेंद्र के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी साहिर के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीतों में गूँजती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सुब्रमणियम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की कविता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने-कितने देशों को अपने सबल सुगंधित समता ममता के आँचल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में समेटती-सहेजती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज के युवा भारत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की प्राणवायु हूँ मैं!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका विश्वास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब का विकास!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ !हाँ! वसुधैव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुटुम्बकम की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहचरी हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी हूँ मैं !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
43 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree