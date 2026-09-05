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भीगी हुई धरती

Surya Kant

Surya Kant

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                            भीगी हुई धरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति की गोद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी थी भीगी हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाबों ख्यालों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाहिशों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शबनमी ओस से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थी कभी ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगी हुई धरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो मानव की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिप्सा के आतंक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से काँपती है धरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सियासी ऑ आतंकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चालों को अब तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भांपती है धरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव के स्वार्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औ सब कुछ अपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगूठे के नीचे रखने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रवृत्ति को ताकती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है धरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध और केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध की बारूदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धांस से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धांसती है धरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मानव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उसकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंक्रीट प्रगति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से हांफती है धरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रुद्ध प्रकृति के नर्तन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलवायु परिवर्तन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँखती है धरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कभी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राग विराग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में चहकती और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहकती थी धरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तो और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रृंगार विरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में कूकती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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