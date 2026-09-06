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                            बदलता इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़र ओ पस मंज़र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हकूमत करता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसां बदलता जा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौर -ए -तरक्की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औ तकनीक के इतिहास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखता जा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहरी दुनिया को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकत दिखाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्दर से रीतता जा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'उसी ' का बंदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी के निज़ाम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शह और मात की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शतरंजी बिसात में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमूदार जा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कायनात को अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्ज़ी -ए -खुदगर्ज़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की आलूदगी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरता जा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कहे जा रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बदलता इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या क्या हिमाकत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करता जा रहा?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लालच !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी धौंस?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी सियासती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फितरत से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी ज़मीं ओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमाँ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहर से पाटता जा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा नादाँ है!?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस शाख पे बैठा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी को काट कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद ही ख़ुद को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आतिश ए दोज़ख़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में फेंकता जा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं तो दिख रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के इंसान बदलता जा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर गौर से देखिए तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'उसी' का वली अहद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'उसी' का चमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िबह करता जा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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42 मिनट पहले

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