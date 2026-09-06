बदलता इंसान

बदलता इंसान



मंज़र ओ पस मंज़र

पर हकूमत करता

इंसां बदलता जा रहा।



दौर -ए -तरक्की

औ तकनीक के इतिहास

लिखता जा रहा।



बाहरी दुनिया को

ताकत दिखाता

अन्दर से रीतता जा

रहा।



'उसी ' का बंदा

उसी के निज़ाम को

शह और मात की

शतरंजी बिसात में

नमूदार जा रहा।

कायनात को अपनी

मर्ज़ी -ए -खुदगर्ज़ी

की आलूदगी से

भरता जा रहा।



कुछ कहे जा रहे,

ये बदलता इंसान

क्या क्या हिमाकत

करता जा रहा?!

कभी लालच !

कभी धौंस?

तो कभी सियासती

फितरत से,

उसकी ज़मीं ओ

आसमाँ को

जहर से पाटता जा

रहा।



कैसा नादाँ है!?

जिस शाख पे बैठा है।

उसी को काट कर

ख़ुद ही ख़ुद को

आतिश ए दोज़ख़

में फेंकता जा रहा।



यूं तो दिख रहा

के इंसान बदलता जा

रहा,

पर गौर से देखिए तो

'उसी' का वली अहद

'उसी' का चमन

ज़िबह करता जा रहा।

-सूर्यकांत शर्मा

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42 मिनट पहले