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असंभव कुछ भी नहीं

Surya Kant

Surya Kant

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                            असंभव कुछ भी नहीं,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा परमात्मा के संयोजन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंभव कुछ भी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी का अंश तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों कुछ भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभव नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहस का हाथ थाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि का ले नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंभव कुछ भी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रारब्ध को भूल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दे मन को और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य के शूल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे पुरुषार्थ औ उत्साह की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पा न सके कोई थाह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो असंभव कुछ भी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म और धर्म का ले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आश्रय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सक्रियता और ईमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का पहन कवच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतर तू रण में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और देख कुछ भी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंभव नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसुधैव कुटुम्बकम् के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरगद तले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाल डेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म और कर्म कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर देख ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंभव कुछ भी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास पलट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूगोल पढ़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान की ज्योति में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को परख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंभव कुछ भी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न देख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यम नियम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जप तप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और देख ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंभव कुछ भी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सकारात्मक बन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर देख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंभव कुछ भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो नहीं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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45 मिनट पहले

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