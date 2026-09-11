नाना-नानी की यादें...

दिल की तिजोरी में रखी हैं कुछ यादें

अनमोल हैं जिसमें नाना नानी की यादें

गरमियों की छुट्टियां जब आए

भागे हम ननिहाल को जाएं

खूब वहां मौज उड़ाते

नाना नानी संग हंसते खेलते गाते।

नानी बनाती स्वादिष्ट पकवान

चुपड़ती परांठे और काले चनों में भरतीअनोखा स्वाद

रिड़क के छाछ बनाए,

खूब हम पर वो प्यार बरसाए।

नाना जब ऑफिस से आते,

संग हमारे वह समय बिताते।

बैठके हमारे साथ,

कभी सुनते समाचार तो कभी चित्रहार।

नानी हमेशा प्यार बरसाए,

नाना हमेशा हिम्मत बढ़ाएं ।

याद आती है नाना नानी की सीख,

थे वह हमारे वो बचपन के मीत।

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एक घंटा पहले