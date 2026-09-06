वक्त की कसौटी

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Suresh Kumar

Suresh Kumar

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                            सचमुच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चीज का - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परख एक ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चित या - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियत समय पर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्र का परख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके विवाह होने - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या यों कहे तो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में नई - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बधु आने के ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाद होता है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्री या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी का परख ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालापन वितने - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवापन (युवती ) आने के - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाद ही ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी क्रम में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सच्चा पति का - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान (परख) ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी के बीमार ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होने की स्थिति में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ही होता है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं एक ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी का परख - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति की ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीबी या - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुरे वक़्त में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी प्रकार ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सच्चा मित्र का - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या परख - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुसीबत आने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मुसीबत होने - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ही होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भाय (सहोदर ) का - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परख - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी से दुश्मनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या लड़ाई होने पर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं एक ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहन की - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान या ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परख - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जायदाद के ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बटवारे के - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी क्रम में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक संतान - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की पहचान या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परख - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुढ़ापे में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और साथ ही ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्य की पहचान - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या परख ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध आने या - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध की ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थिति में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोने की परख - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपने के बाद - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वहीं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञानी की परख - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवाद होने पर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ही होता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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