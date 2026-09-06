वक्त की कसौटी

सचमुच,

हर चीज का - -

परख एक ,

निश्चित या - -

नियत समय पर ,

होता है l



पुत्र का परख,

उनके विवाह होने - -

या यों कहे तो ,

घर में नई - -

बधु आने के ,

बाद होता है - -

और ,

वहीं - -

पुत्री या,

बेटी का परख ,

बालापन वितने - -

और,

युवापन (युवती ) आने के - -

बाद ही ,

होती है l



इसी क्रम में ,

एक सच्चा पति का - -

पहचान (परख) ,

सच में - -

पत्नी के बीमार ,

होने की स्थिति में - -

ही होता है ,

वहीं एक ,

पत्नी का परख - -

पति की ,

गरीबी या - -

बुरे वक़्त में ,

होता है l



इसी प्रकार ,

एक सच्चा मित्र का - -

पहचान ,

या परख - -

मुसीबत आने,

या मुसीबत होने - -

पर ही होता है,

और भाय (सहोदर ) का - -

पहचान या,

परख - -

किसी से दुश्मनी,

या लड़ाई होने पर - -

होता है ,

और - -

वहीं एक ,

वहन की - -

पहचान या ,

परख - -

जायदाद के ,

बटवारे के - -

समय में ,

होता है l



इसी क्रम में ,

एक संतान - -

की पहचान या,

परख - -

बुढ़ापे में ,

होती है - -

और साथ ही ,

धर्य की पहचान - -

या परख ,

क्रोध आने या - -

क्रोध की ,

स्थिति में - -

होता है l



और अंत में,

सोने की परख - -

आग में ,

तपने के बाद - -

और वहीं ,

ज्ञानी की परख - -

संवाद होने पर ,

ही होता है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले