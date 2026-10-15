संतोष ही सच्चा सुख

सच ही,

कहा गया है कि - -

सुकून या ,

बेहतर जीवन के - -

आस या ,

चाहत में - -

या यों कहे तो,

उसकी तलाश में - -

सुबह से,

शाम हो गयी - -

यह भी,

पता नहीं चला कि - -

इसी उहा -पोह में,

सारी उम्र भी - -

गुजर गयी l



इसी क्रम में,

जहाँ - -

दूसरों को समझाना,

मुश्किल हो जाय - -

या मुश्किल होता है,

वहाँ खुद को - -

समझ लेना ही,

बेहतर होता है l



सफलता सबको,

भाता है - -

या यों कहे तो,

सफलता या - -

सफल जीवन,

सबके लिए - -

आवश्यक ,

या जरुरी भी है - -

लकिन ,

संतुष्ट जीवन - -

सफल जीवन से भी,

बेहतर होता है - -

क्योंकि ?

हमारी सफलता,

दूसरों द्वारा - -

मापी जाती है,

वहीं हमारी - -

संतुष्टि ,

हमारे मन - -

और ,

ह्रदय द्वारा - -

मापी जाती है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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58 मिनट पहले