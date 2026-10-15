ढूँढता फिरता है l

सच में ,

जीवन - -

संघर्ष ही तो है,

तभी तो इंसान - -

जीवन भर ,

संघर्षो से ही - -

लड़ता रहता है l



इसी क्रम में,

किसी ने - -

जीवन को ,

एक माटी के - -

दिया के रूप में ,

माना है - -

और जो ,

सारी रात - -

अंधियारे से,

लडता है l



यह भी ,

बिल्कुल ही ,

सच है कि - -

यह जीवन ,

भगवान का - -

दिया हुआ है ,

तब हमे - -

किस बात से,

डरना है - -

अपने कर्मों से,

नसीब बदला - -

जा सकता है ,

फिर - -

क्यों ?

इधर -उधर ,

अपना मुकद्दर - -

ढूँढता फिरता है l



अंत में ,

सीख लो - -

उस समंदर से,

जो तकड़ाने - -

के लिए ,

पत्थर को - -

ढूँढता रहता है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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