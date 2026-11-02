सरल जीवन रहेगा, उतना ही

किसी ने ,

सच ही कहा है कि - -

इंसान को,

सदैव सहज - -

और ,

सरल होना चाहिए - -

ताकि ,

सब आपसे - -

मिल - जुल सके,

और आप भी -

सरलता से ,

सबसे हिल - मिल - -

सके ,

और - -

पानी की तरह ,

तरल रहे - -

ताकि आसानी से ,

आप भी - -

सबमें घुल सके l



यह भी ,

सोचने पर - -

मजबूर कर ,

देते हैं कि - -

जीवनरुपि यात्रा के,

पड़ाव में - -

उम्र का ,

महत्वपूर्ण रॉल (भूमिका ) - -

होता है ,

उदाहस्वरूप - -

जीवन के एक ,

पड़ाव या - -

उम्र में ,

रंग - रूप के प्रति - -

खास आकर्षण ,

होता है - -

अर्थात् ,

एक उम्र में - -

सिर्फ रंग -रूप ,

महत्वपूर्ण होता है l



जीवन में,

एक पड़ाव या - -

उम्र ऐसा भी ,

आता है कि - -

आचार - विचार ,

भी महत्वपूर्ण - -

हो जाता है l



इसी क्रम में - -

जीवन में ,

एक पड़ाव या - -

उम्र ऐसा,

आता है कि,

किसी के साथ होना - -

या साथ रहना,

महत्वपूर्ण - -

हो जाता है l



इस प्रकार ,

जितना सहज - -

और ,

सरल जीवन रहेगा,

उतना ही - -

जीवनरुपि यात्रा,

सरलता या - -

सुगमता से ,

कटेगा l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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एक घंटा पहले