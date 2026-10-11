रोटी में उलझी जिंदगी

गरीबी आने के बाद ,

या यों कहे तो - -

गरीबी में,

कभी - कभी - -

रिश्ता भी ,

टूट जाता है - -

वो जो,

खास होता है - -

और ,

इसके विपरीत ,

जब पैसा रहे पास - -

बन जाते हैं,

हजारों यार - -

ना रहे पैसा पास,

यार संग भी - -

ना डोले l



यदि ,

रोज याद - -

नहीं कर पाऊँ ,

इस ज़माने में - -

तो भूल से,

खुदगर्ज ना - -

समझ लेना ,

दरअसल - -

इस छोटी सी,

जिंदगी में - -

परेशानियाँ भी,

बहुत है l



ऐसा नहीं कि,

मेरे हमदर्द या - -

दोस्त नहीं है,

मेरे बहुत - -

अच्छे दोस्त भी है ,

इस ज़माने में भी - -

लेकिन ,

मैं किसी को - -

भूला नहीं हूँ,

सच कहे तो - -

ये जिंदगी ही,

उलझी पड़ी है - -

दो वक़्त की,

रोटी कमाने में l

-सुरेश कुमार झा अल्हर

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एक घंटा पहले