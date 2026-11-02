स्वार्थ आने, लगता है

किसी ने सच ही ,

कहा है कि - -

रिश्ते की ,

बुनियाद की नींव - -

प्रेम और निस्वार्थ,

भाव पर टिके - -

रहते हैं ,

और - -

जीवनपर्यन्त ,

या यों कहे तो - -

अंतिम सांस तक,

साथ निभाते हैं - -

लाइफ मेंबर या,

या जीवन के अभिन्न - -

सदस्य के रूप में,

साथ निभाते हैं l



इस प्रकार ,

रिश्तों के - -

बनाने वाले,

बड़े नहीं होते हैं - -

अपितु ,

निभाने वाले - -

जरूर बड़े होते हैं l



इसी क्रम में ,

दरारें बड़ी नहीं होती - -

अपितु,

उसके भरने वाले - -

जरूर बड़े होते हैं ,

छोटी - छोटी बातें भी - -

किसी न किसी प्रकार से ,

रिश्तों को प्रभावित - -

जरूर करती है,

यह निस्वार्थ भाव - -

आपसी प्रेम के,

आधार पर - -

टिका रहता है ,

जैसे ही रिश्तों में - -

स्वार्थ आने,

लगता है - -

तो उसे टूटने में,

देर नहीं लगता है - -

वहीं प्रेम,

और - -

निस्वार्थ भाव,

आने पर - -

जीवन पर्यन्त,

रहता है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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एक घंटा पहले