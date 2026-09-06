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प्यार बाँटते चलो

Suresh Kumar

Suresh Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सच में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जिंदगी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो दिन का ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसको ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून या - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहजता से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिया जाय - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटु सत्य है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे कितना भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ -पैर मारकर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन - दौलत ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकठ्ठा कर लें - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली हाथ आये थे - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ पसारे जायेंगे l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी क्रम में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे महल के - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहने वाले हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या झोपड़ी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुटिया का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत सभी का - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जैसा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम निवास में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो गज जमीन या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(साढ़े तीन हाथ का )
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुठ्ठी भर राख ही - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नसीब होता है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिप्राय - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊंच - नीच ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति -पाती का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेद - भाव - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शमशान के ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाजे के - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर ही ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खत्म हो जाता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हकीकत में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान की - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असली कीमत ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके जाने के,- -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाद होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके पीछे - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़े गये प्रेम ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके यादों से - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की जाती है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कारण - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जिंदगी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो दिन की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ही तो होती है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घमंड छोड़कर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल प्यार ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँटता चल - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नर सेवा - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या नारायण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा का - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिस्सा बनता चल l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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