प्यार बाँटते चलो

सच में

ये जिंदगी तो,

केवल - -

दो दिन का ही,

तो है - -

क्यों न ?

इसको ,

सुकून या - -

सहजता से ,

जिया जाय - -

यह भी ,

कटु सत्य है - -

चाहे कितना भी ,

हाथ -पैर मारकर - -

धन - दौलत ,

एकठ्ठा कर लें - -

लकिन,

खाली हाथ आये थे - -

और ,

हाथ पसारे जायेंगे l



इसी क्रम में ,

चाहे महल के - -

रहने वाले हों,

या झोपड़ी - -

और कुटिया का,

अंत सभी का - -

एक जैसा ,

होता है - -

उन्हें भी ,

अंतिम निवास में - -

दो गज जमीन या,

(साढ़े तीन हाथ का )

मुठ्ठी भर राख ही - -

नसीब होता है ,

अभिप्राय - -

ऊंच - नीच ,

और - -

जाति -पाती का,

भेद - भाव - -

शमशान के ,

दरवाजे के - -

बाहर ही ,

खत्म हो जाता है l



हकीकत में ,

इंसान की - -

असली कीमत ,

उसके जाने के,- -

बाद होता है,

उसके पीछे - -

छोड़े गये प्रेम ,

और - -

उनके यादों से - -

की जाती है ,

कारण - -

सच में ,

ये जिंदगी - -

दो दिन की,

ही तो होती है - -

इसलिए ,

घमंड छोड़कर - -

केवल प्यार ,

बाँटता चल - -

और,

नर सेवा - -

या नारायण,

सेवा का - -

हिस्सा बनता चल l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर

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एक घंटा पहले