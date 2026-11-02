अच्छा लगने लगता है ,

किसी ने ,

सच ही कहा है कि - -

जीवन में,

नई शुरुआत - -

के लिए ,

नए दिन की नहीं - -

बस नए,

सोच या - -

नए नजरिये की,

जरूरत होती है l



इस जिंदगी में ,

जिसने - -

अकेले रहना,

सीख लिया - -

या यों कहे तो,

जिसने अकेलेपन - -

को जीत लिया ,

मानो वह - -

सब कुछ जीत लिया l



इसी क्रम में ,

जो मनुष्य - -

अच्छे या ,

बुरे वक़्त में - -

एक समान रहकर,

अपने कर्तब्य पथ पर - -

डटे रहते हैं ,

बुरा वक़्त भी - -

अच्छा लगने लगता है ,

दूसरे शब्दों में - -

जो मनुष्य ,

अपने बुरे - -

समय में भी ,

अपने कामों में - -

लगा रहता है ,

उसके लिए - -

बुरा समय भी ,

अच्छे समय में - -

बदल जाता है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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एक घंटा पहले