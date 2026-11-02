किसी ने ,
सच ही कहा है कि - -
जीवन में,
नई शुरुआत - -
के लिए ,
नए दिन की नहीं - -
बस नए,
सोच या - -
नए नजरिये की,
जरूरत होती है l
इस जिंदगी में ,
जिसने - -
अकेले रहना,
सीख लिया - -
या यों कहे तो,
जिसने अकेलेपन - -
को जीत लिया ,
मानो वह - -
सब कुछ जीत लिया l
इसी क्रम में ,
जो मनुष्य - -
अच्छे या ,
बुरे वक़्त में - -
एक समान रहकर,
अपने कर्तब्य पथ पर - -
डटे रहते हैं ,
बुरा वक़्त भी - -
अच्छा लगने लगता है ,
दूसरे शब्दों में - -
जो मनुष्य ,
अपने बुरे - -
समय में भी ,
अपने कामों में - -
लगा रहता है ,
उसके लिए - -
बुरा समय भी ,
अच्छे समय में - -
बदल जाता है l
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
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एक घंटा पहले
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