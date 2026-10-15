खूबसूरत नजरिया

किसी ने ,

सच ही कहा है कि - -

हमारी ,

देखने की नज़रिया - -

बिल्कुल ही ,

सही - -

और ,

नई सोच के साथ - -

होना चाहिए,

क्योंकि ?

नई सोच बदलने से -

नजारे भी,

बदलने लगते हैं - -

नजारे बदलने से,

दृष्टिकोण में - -

बदलाव आता हैं ,

दृष्टिकोण बदलने से - -

सितारे ,

अपने आप - -

बदलने लगते हैं l



इसी क्रम में ,

कहा गया हैं कि - -

जिंदगी को ,

जब भी देखो - -

नई नज़र से,

देखोगे तो - -

तुम्हारा हर पल ,

हँसी - खुशी से - -

भर जायेगी ,

या कहो तो - -

कट जायेगी l



इस लिए ,

सच ही - -

कहा गया हैं कि,

नज़रिया बदलने से - -

दुनियाँ बदल जाती है,

और अपनी ,

सोच को बदलने से - -

जिंदगी सवर जाती हैं,

या यों कहो तो - -

बदल भी जाती हैं l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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58 मिनट पहले