खूबसूरत नजरिया

किसी ने ,
सच ही कहा है कि - -
हमारी ,
देखने की नज़रिया - -
बिल्कुल ही ,
सही - -
और ,
नई सोच के साथ - -
होना चाहिए,
क्योंकि ?
नई सोच बदलने से -
नजारे भी,
बदलने लगते हैं - -
नजारे बदलने से,
दृष्टिकोण में - -
बदलाव आता हैं ,
दृष्टिकोण बदलने से - -
सितारे ,
अपने आप - -
बदलने लगते हैं l
इसी क्रम में ,
कहा गया हैं कि - -
जिंदगी को ,
जब भी देखो - -
नई नज़र से,
देखोगे तो - -
तुम्हारा हर पल ,
हँसी - खुशी से - -
भर जायेगी ,
या कहो तो - -
कट जायेगी l
इस लिए ,
सच ही - -
कहा गया हैं कि,
नज़रिया बदलने से - -
दुनियाँ बदल जाती है,
और अपनी ,
सोच को बदलने से - -
जिंदगी सवर जाती हैं,
या यों कहो तो - -
बदल भी जाती हैं l
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
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58 मिनट पहले
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