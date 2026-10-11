ख़ामोशी का जवाब

ये भी,

जरुरत नहीं है कि - -

बुरा करने वालों,

या बुरा सोचने - -

वालों को ,

जवाब हम भी - -

बुराई से दें,

सच में - -

कोई आपके साथ,

बुरा करता है - -

उसके जवाब में ,

हमेशा - -

ख़ामोशी से दे दो l



आपको जताने,

या बताने की - -

जरूरत नहीं कि,

उसने - -

हमारे साथ ,

गलत किया - -

क्योंकि ?

इंसान की - -

आत्मा सबसे बड़ी ,

अदालत होती है l



और ,

अंत में - -

ये हमे सत्य से ,

रुबुरु करवाता है कि - -

आत्मा का निवास,

हर शरीर में - -

होता है ,

या दूसरे शब्दों में - -

कहे तो ,

एक सत्य - -

यह भी है कि ,

आत्मा हर शरीर में - -

होती है - -

ओर ये अहसास ,

दिलाती है कि - -

तुम गलत हो l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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एक घंटा पहले