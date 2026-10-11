ख़ामोशी का जवाब

ये भी,
जरुरत नहीं है कि - -
बुरा करने वालों,
या बुरा सोचने - -
वालों को ,
जवाब हम भी - -
बुराई से दें,
सच में - -
कोई आपके साथ,
बुरा करता है - -
उसके जवाब में ,
हमेशा - -
ख़ामोशी से दे दो l
आपको जताने,
या बताने की - -
जरूरत नहीं कि,
उसने - -
हमारे साथ ,
गलत किया - -
क्योंकि ?
इंसान की - -
आत्मा सबसे बड़ी ,
अदालत होती है l
और ,
अंत में - -
ये हमे सत्य से ,
रुबुरु करवाता है कि - -
आत्मा का निवास,
हर शरीर में - -
होता है ,
या दूसरे शब्दों में - -
कहे तो ,
एक सत्य - -
यह भी है कि ,
आत्मा हर शरीर में - -
होती है - -
ओर ये अहसास ,
दिलाती है कि - -
तुम गलत हो l
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले
कमेंट
कमेंट X