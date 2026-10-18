अभिमान आ जाता है - -

कहा भी गया है कि,

जापर कृपा - -

राम का होई ,

सो सब बंधन से - -

तर जहई ,

अर्थात् - -

प्रभु के कृपा,

होने से - -

असंभव काम भी,

संभव हो जाता है l



भाग्य का लेख भी,

ईश्वरिय शक्ति से - -

संभव हो पाता है ,

इसलिए जो - -

भाग्य में नहीं,

लिखा है - -

उसे दुनियाँ की,

कोई भी शक्ति - -

मुझे नहीं,

दे सकती है - -

ओर जो,

मेरे भाग्य में है - -

उसे दुनियाँ की,

कोई भी - -

शक्ति हमसे,

छीन नहीं सकती है l



इसी क्रम में,

इंसान को - -

ईश्वरिय शक्ति या,

उनकी सत्ता को - -

स्वीकार करना होगा,

क्योंकि ?

इंसान में - -

अभिमान आ जाता है - -

या यों कहे तो,

अभिमान में - -

चूर हो जाता है तो,

तो कहने लगता है - -

या कहता ,

फिरता है कि - -

मुझे किसी की,

जरूरत नहीं है - -

वही इंसान,

जब अपने - -

अनुभव का ,

सहारा लेता है - -

तो समझता है कि,

मौका परने पर - -

धूल की भी,

जरूरत पड़ती है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले