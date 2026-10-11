चेहरों के बदलते रंग

किसी ने ,

सच ही कहा है कि - -

यहाँ आकर ,

लोग - -

रंग अपने - अपने,

ढंग से - -

बदल लेते हैं ,

ऐसा नहीं कि - -

मेरा रंग,

नहीं निखरा था - -

रंग मेरा भी ,

निखरा था - -

पर मैं ,

मेंहदी की तरह - -

पीसता ही रहा l



मैं सचमुच ,

बेचैन हो गया था - -

रात -रातभर,

अपना दुःख - दर्द - -

कागज पर,

लिखता ही रहा - -

इस प्रकार ,

जब सब झूल रहे थे - -

बुलंदियों पर ,

मानों में - -

आसमान में ,

सितारों के बिच - -

चाँद की तरह,

छिपता ही रहा l



अगर मैं ,

नाजुक होता तो - -

कभी का ,

टूट गया होता - -

लेकिन मैं तो,

ठहरा नाजुक डाल - -

सबके आगे,

झुकता ही गया l



जिन्हें था जल्दी,

वो बढ़ने लगे - -

अपने,

मंजिल की ओर - -

मैं तो समंदर की - -

राज जान,

उसकी गहराई में - -

डूबता ही रहा l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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एक घंटा पहले