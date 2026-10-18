बचे पल खुलकर जी लो

सच में ,

कल का - -

क्या भरोसा ,

जो पल बचा है - -

उसे हँस बोलकर,

या खुशनुमा - -

बनाकर बिता लो l



कारण ,

बुरा वक़्त - -

या मौत ,

कब आ जाय - -

पता नहीं चलता,

इसलिए - -

आज जो ,

हमारे पास है - -

उसे संभालकर ,

रखना चाहिए - -

ओर ,

उसी में - -

खुश रहना चाहिए l



सचमुच ,

कल का - -

क्या भरोसा ,

कल हम रहे - -

ना रहे ,

या यों कहे - -

कल न होगा ,

गिला -:सिकवा - -

केवल ,

सिमटी हुई - -

यादों का ,

सिलसिला होगा l



इसलिए ,

जो पल - -

आपके पास बचा है ,

उसे ही हँसकर जी लो - -

या सुकून या,

सहजता से - -

बिता लो ,

क्योंकि ?

कोई नहीं - -

जनता है कि ,

कब जिंदगी का - -

क्या ?

फैसला होगा l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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एक घंटा पहले