असफलता एक पड़ाव

सच में ,

सफलता - -

पाने के लिए,

असफलता रूपी ,

सौपान को - -

जरूर पार,

करना होता है - -

कहा भी ,

गया है कि - -

हर सफल आदमी,

पहले कई बार - -

असफलता का,

स्वाद चखा - -

तब जा कर,

सफल हुआ l



जरूरी नहीं है कि,

हर बार - -

मनमाफिक फल ही,

मिल जाय - -

ऐसा नहीं होता ,

कर्म करने के - -

वाबजूद असफलता,

हाथ लगता है - -

और ,

निराशा हावी - -

होने लगता है,

निराशा हावी होने से - -

वह दुःखी रहने,

लगता है - -

फिर भी ,

उसके भीतर - -

एक चीज ,

जो बिल्कुल ही - -

जिन्दा रहता है,

वह है - -

फिर से ,

उठने की ताकत l



सचमुच ,

हार या - -

असफलता तो,

मानो एक पड़ाव - -

होता है ,

कहा भी - -

गया है कि ,

जब तक सांस - -

तब तक आस,

अर्थात् - -

जब तक सांस ,

चल रही है - -

उम्मीद की किरण,

प्रसफूटीत होने की - -

संभवना रहती है l



अंत में ,

यही मानके - -

चलना है कि ,

असफलता तो - -

एक पड़ाव है ,

हमे उस पड़ाव को - -

पार कर,

सफल होना है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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एक घंटा पहले