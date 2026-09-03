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ना ही मेरा पता बदला है और ना ही विचार

Sunita Bhatt

Sunita Bhatt

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                            ना ही मेरा पता बदला है और ना ही विचार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपरिवर्तनीय हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत सरल सा पता है मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मालदेवता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देहरादून
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का सानिध्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवाद,संवेदना और सृजनशीलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विस्तृत वर्णन करूं तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरे-भरे पेड़ों से लकदक देहरादून से मालदेवता की ओर जाती हुई चौड़ी सड़क,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क पर ही पुल से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पहाड़ी बाजार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाजार के एक तरफ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राचीन शिव मंदिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाजार से समोसा ,जलेबी की खरीद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे जाते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बांदल नदी और सौंग नदी के संगम के ऊपर पुल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुल से आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ों के ओट अवगुंठित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय की टपरीयों के अंबार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टपरी में कुल्हड़ वाली चाय बेचता पहाड़ का आदमी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय की चुस्की के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी उस पहाड़ी से बातचीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातचीत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरकते पहाड़ और गरजती बारिश में उसकी गांव से टपरी तक आवाजाही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फसल ,घर,रोजगार और आमदनी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच-बीच में रुकते-रूकते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ के विहंगम दृश्यों की मेरे द्वारा फोटोग्राफी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पते और विचार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत आत्मीय होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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