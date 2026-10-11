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सियासत का खेल

sunil kumar

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                            सियासत का खेल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शह और मात का खेल है राजनीति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साज़िशों की महक का खेल है राजनीति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरों पे चेहरे, लबों पर मुस्कान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठे वादों का महल है राजनीति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूजे को गिराने की होड़ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को ऊँचा समझने का भ्रम है राजनीति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुर्सी की ख़ातिर बदलते हैं रिश्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं दोस्ती, कहीं बैर है राजनीति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही अपनों की जड़ काटते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा अजब ये मुक़द्दर है राजनीति!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच की आवाज़ दबाई जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ के हाथों में तलवार है राजनीति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुनहगारों के गुनाह छिपाए जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं रहमत, कहीं दीवार है राजनीति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता के सपनों से बनते हैं महल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके हिस्से में अधिकार है राजनीति?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कुर्सी ही मंज़िल बन जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जनसेवा का भी व्यापार है राजनीति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास गवाह है, वक़्त बोलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों का आख़िर हिसाब है राजनीति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता का नशा उतर ही जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता का फ़ैसला अंतिम प्रहार है राजनीति!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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