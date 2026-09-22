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शीर्षक : अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध

SUNIL KUMAR JHA

SUNIL KUMAR JHA

कविता
Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सभी कुछ सरकारें ही नहीं करेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दायित्व सारा भला कैसे लेंगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यारा देश, हम सबका है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिम्मेदारी बराबर सबकी होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन अधिकारों की अपेक्षा हमसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषणों में क्यों केवल कह दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी को सच समझना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्यों का बोध करना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की मांग है—देखें इसकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानून आवश्यक बनाना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधिकारों पर हम शोर मचाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-तब जंतर-मंतर पर जुट जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आए जब बात कभी कर्तव्यों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधिकांशतः हम सब चुप हो जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधिकार मिले—यह सबकी चाहत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य निभाना—क्यों नहीं आवश्यक?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दोहरी नीति से बाहर आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्रहित की राह अपनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तय मानकों और नियमों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में भी अमल में लाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रेष्ठ सूझीजन को समझना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाली पीढ़ी को गढ़ना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियम तभी सम्मानित होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पालन उनका हम खुद करेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बदलाव की शुरुआत पहली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर अपने और स्वयं से होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देशहित में जब हो आह्वान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब बढ़कर आगे साथ निभाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ध्यान रहे—हिंसा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहयोग की नीति अपनाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवाद रहें, सम्मान रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकतंत्र की मर्यादा का मान रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकतंत्र में बात कहने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको खुला अधिकार मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर स्वतंत्रता के साथ संयम हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा भी आह्वान मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असहमति पर संवाद करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देशहित को सर्वोपरि रखें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अधिकार और कर्तव्य साथ चलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सशक्त और समृद्ध बनेगा भारत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आइए, अधिकारों का सम्मान करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्यों का निर्वहन करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रख लोकतंत्र की मर्यादा को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्रहित में योगदान करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— सुनील झा (सकरी)
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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41 मिनट पहले

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