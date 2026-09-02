राज की बात

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महोदय सड़क में गड्ढे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गड्ढों में पानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीचड़ में गाडियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिसल रही है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी रिस्क में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे बोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई, एक ही पहलू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को देखने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदैव नुकसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नजर आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा पहलू देखिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां ले जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजकल अस्पतालों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खर्चे बढ़ गये है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाक्टरों के भाव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान पर चढ़ गये है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सही है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कों में गड्ढे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाड़ियों को नचा रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन हकीकत ये है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुधरवा रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिलीवरी वाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महिलाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप्रेशन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचा रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुनील गुप्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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