हर किसी की औकात नही है

दुनिया से बाते करने के तलबगार नही है

सर पे किसी का अहसान नही है

इस दिल मे खुदा बसता है

हर किसी की औकात नही है

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एक घंटा पहले