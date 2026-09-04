आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Bahen Ki Abhilasha
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

बहन की अभिलाषा

Sukhram Aadivanshi

Sukhram Aadivanshi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            पीहर में जब आती बहनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपती, छुपती, हंसती, हंसती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हंसता अम्बर, धरती हंसती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहना को देख बहना हंसती।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ा दौड़ा आया भोला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में दिया उसके झोला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस झोले में अभिलाषा थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की चहकती आशा थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोली की उसमें थी गुड़िया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूरन की उसमें थी पुड़िया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़े अंगूर संतरे थे, थोड़ी सी जलेबी थी रसती।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा से आकर लिपट गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां के आंचल में सिमट गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई को गले लगा बहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाभी की ओर चली बहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी का ऐसा प्यार मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोया जैसा संसार मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीहर के प्यार दुलार में वो, फिर भूल गई अपनी हस्ती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीहर में जब आती बहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों से भर जाती बहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीहर ही उसकी दौलत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीहर ही उसका है गहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनियां की कोई बहन नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर सकती पीड़ा सहन नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई की आंखों में आंसू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लख सकती कोई बहन नहीं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीहर उसका खुशहाल रहे, यह सारी उमर कहती रहती।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
55 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree