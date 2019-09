हकीकत का एहसास

{"_id":"5d6e6f4e8ebc3e93a62991d9","slug":"sudha-yadav-hakikat-ka-ahsaas","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u0915\u0940\u0915\u0924 \u0915\u093e \u090f\u0939\u0938\u093e\u0938","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Aaj, na jane main zindgi ke kis mod pr khadi hu,Nyi duniya ke bdhte dor m, khud m uljhi pdi hu.Ab kisi se bat krne ka mn nhi hota h,Pr, bina bat kiye bhi, nhi rh pati hu.Mujhe phle jaise to ab kuch nhi lgta h,Smj nhi aa rha, ki m kya chahti hu.Kuch logo se jayada hi ummid ki thi mene,Khud ko bdlne m wqt nhi lgaya unhone.Khush to main phle bhi thi, or aaj bhi hu,Pr, kbhi kbhi lgta h, jaise kuch to h gywaya mene.Ab pta nhi,Main sb m kya bdlne chali hu.Such btau to,Sbko nhi, ab khud ko bdlne chali hu.Bs ab bhut hua,Kisi se, koi bhi, kaisi bhi, ummid nhi krni h.Phle jaisi to kya,Ab bhtar se zindgi bhatrin m bdlni h.Smj nhi aaya, ki ye dard aaj juba pr kyu aaya h,Apne mn m chal rhe fsane ko, mene lbjo m frmaya h.......................