सीता के शील-शक्ति से, नारी के सत का किया सम्मान।

क्रौंच-वध से जागी करुणा, मुख से जो निकला प्रथम छंद,

वही शोक बना श्लोक वहाँ, आदिकाव्य का है जो आनंद।



"रत्नाकर से ब्रह्मर्षि बने, उल्टा जप से पाया ज्ञान,

राम-नाम के तप-बल से, पाया दिव्य अमर वरदान।



"सप्तकाण्ड में गूँथा तुमने, जीवन का नव अर्थ सार,

त्याग, प्रेम, मर्यादा का, जन-जन को दिया अनुपम उपहार।



"रामचरित को लिखकर जिसने, युग को दी नई पहचान,

सीता के शील-शक्ति से, नारी के सत का किया सम्मान।



"लव-कुश को गोद में लेकर, दिया ज्ञान- वेद- विज्ञान,

आश्रम में शिक्षा देकर, किया रघुवंश के यश का गान।



"हे आदिकवि! हे तपोनिधि! हे करुणा के छविधाम,

तेरी लेखनी से पावन, है भारत-भूमि का नाम।"



"जब तक गंग-यमुन जलधार, जब तक रहे ये सूरज-चाँद,

गूँजेगी रामायण हर घर, तेरी युग-युग तक निर्बाध।"

- सुधा पाण्डेय

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40 मिनट पहले