ट्रेंड प्रोटेस्ट नहीं मानवता अपनाएं

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Sudha Dubey

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                            ट्रेंड प्रोटेस्ट को बस बढ़ावा दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ ने भी है सच से छलावा किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर बुरे हैं जमाने के सब मर्द तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाप भाई से क्यों है दिखावा किया ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहरा सीमा पे देते जो वो मर्द है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूले त्याग जो उनका वो बेदर्द है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने नाजों से पाला क्यों भूले उसे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी गोदी में तुमने है खाया - पिया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नर और नारी बुरे हैं भले भी यहां ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दयालु है कुछ मनचले भी यहां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेखा- जोखा कर्म का है चलता सदा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाप - पुण्य से खुद को चढ़ावा दिया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नारी ने मर्दों को खाक किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्दों ने भी अक्षम्य अपराध किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां भरोसा किसी पर कभी न होगा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविश्वास को सबने बुलावा दिया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोनम हो या सिया हो या कोई बला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नारी कभी नर गया है छला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़े दिन का ही शोर होता है यहां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही किसी ने फैसला न किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर स्वयं को सुधारे यहां पर सभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कलंकित होगे नर या नारी कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीति - नियमों का पालन सदा ही करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी धर्मों में इसका हवाला दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ट्रेंड प्रोटेस्ट को बस बढ़ावा दिया,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुधा पाण्डेय
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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