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कितनी नासमझ हैं ये औरतें

Srashti Kusum

Srashti Kusum

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                            कितनी नासमझ हैं ये औरतें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बंधनों को मर्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलामी को सुरक्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और त्याग को प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहती हैं - विवाहित हैं हम, नौकरानियाँ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर ये कैसी रानियाँ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके नाम ना तो घर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना घर का कोई हिस्सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनके हिस्से में है तो बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठे बर्तन, मैले कपड़े और रसोई का धुआँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी गर्व से कहती हैं -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम घर की लक्ष्मी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह का श्रृंगार भूल जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढलती शाम फिर सजती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आराध्य के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहती हैं - सुहागन हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठग ली जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सुहागन होने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लक्ष्मी होने पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज बताता ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असल में सौदा हुआ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस नाम अलग है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये रानियाँ असल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब इंसान बन पाएँगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ताउम्र ऐसे ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठगी जाएँगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सृष्टि कुसुम गुप्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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