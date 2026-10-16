आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Karm Ka Thaah
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

न धन जाएगा, न पद जाएगा, न वैभव का अधिकार

Sooba Lal

Sooba Lal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            एक प्यार है लालच का, जो आगे बढ़ता जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा पाकर और अधिक पाने का मन बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ते-बढ़ते एक दिन इतना आगे निकल जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र गुजर जाती सारी, पर लालच न मिट पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लालच का सागर गहरा है, इसका नहीं किनारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें डूबा मानव खो देता जीवन का उजियारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन-दौलत के मोह में पड़कर भूल गया व्यवहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना इस दलदल में धँसा, उतना मुश्किल पार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ मिलेगा उद्धार उसे, जिसका लालच आधार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का दीप जलाकर साथी, चुन ले सच्ची राह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ दिखावे की दुनिया को, कर ले मन पर काबू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम, दया, सेवा अपनाकर, बन जा सबका बाबू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शान-शौकत सब रह जाएगी, रह जाएगा संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन के मद में अंधे होकर क्यों करता अत्याचार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा प्रेम जगत में बाँटो, जो सबके मन को भाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे जाने के बाद भी जग तुझको याद करे, गुण गाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ यहीं रह जाएगा, कर्म चलेंगे साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुरे कर्म पर पछताएगा, रखकर माथे पर हाथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय रहते चेत मनुज तू, मत कर जीवन बर्बाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सँभल जा, कल क्या होगा, किसको इसकी याद?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत गिर इतना नीचे साथी, उठना कठिन हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाप-कर्म की राह पकड़कर जीवन व्यर्थ न जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव तन अनमोल मिला है, इसका मान बढ़ाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य, प्रेम और नेक कर्म से जीवन सफल बनाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धन जाएगा, न पद जाएगा, न वैभव का अधिकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों की ही गूँज रहेगी, यही सत्य संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लालच छोड़, परमार्थ चुन, मन में प्रेम जगाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव जीवन मिला है तुमको—कर्मों से पार लगाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— सूबा लाल ‘अंजाना’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree