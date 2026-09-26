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जिम्मेदारी अब सबकी है।

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            नीचे धरती, ऊपर नभ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच वायु में जीवन सब है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर अधिकार सभी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वायु में ही जीवन ये निहित है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशबू कभी बँटी नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बिन कोई जिंदगी नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी, पहाड़ और वृक्ष सभी के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतुओं के उपहार सभी के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता-पिता और संतान सभी के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त का एक संचार सभी में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख-सुख सबके, साँस सभी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का अधिकार सभी में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का धागा सबको जोड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेदभाव की दीवारें तोड़ता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति न करती भेद किसी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम व्यवहार करे वह सभी से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती माँ की गोद सभी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ की छाया भी सबकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल-जुलकर इसकी रक्षा करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिम्मेदारी अब सबकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति-धर्म का भेद भुलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता को आगे लाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक धरा पर जन्मे हम सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे के लिए बनें हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजाना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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