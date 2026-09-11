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इंसानियत की जरूरत

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            मुझे दुनिया वालों की जरूरत बहुत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर बनके इंसान न देखा उन्हें है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी हमें उनकी जरूरत पड़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े प्यार से हमने बुलाया उन्हें है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दिल में नफरत भी पलती रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं मन की पीड़ा भी ढलती रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी होंठ पर थी, मगर दर्द भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने न जाने छुपाया बहुत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें प्यार , इंसानियत की जरूरत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें एक-दूजे की चाहत की जरूरत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर पूर्वजों से न ये सीख पाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि इंसानियत से बड़ी चीज क्या है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर बनके इंसान रहेंगे सभी हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आपस में मिलकर चलेंगे सभी हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई बड़ा हो, न कोई हो छोटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी को बराबर समझेंगे सभी हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत घटेगी, मोहब्बत बढ़ेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलों में नई एक चाहत जगेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियाँ मिलेंगी, खुशी बाँटेंगे हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गले से लगाकर मिलेंगे सभी हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ेगी उम्र, रक्त रगों में बढ़ेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दिल में इंसानियत भी बढ़ेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत की दीवार ढहती रहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत की दुनिया सँवरती रहेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मंदिर से पूछें, न मस्जिद से पूछें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाति, न मजहब की बातें ही पूछें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना ही पूछें—क्या इंसान हो तुम?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर हाँ, तो फिर प्यार करना भी सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो गिरता मिले, उसको थामें सभी हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूखा मिले, उसको खिलाएँ सभी हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आँखों में आँसू न रहने दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखी दिल को हँसना सिखाएँ सभी हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही जिंदगी है, यही धर्म अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही कर्म अपना, यही मर्म अपना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर बनके इंसान जीना है हमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इंसानियत को जगाएँ सभी हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत घटेगी, मोहब्बत बढ़ेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलों में नई एक दुनिया बसेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर बनके इंसान रहेंगे सभी हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो धरती को भी स्वर्ग-सी पाएंगे हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजाना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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