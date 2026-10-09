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ज्ञान न रोका जा सकता है

Sooba Lal

Sooba Lal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सत्य स्वयं प्रकाशवान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन इसे छिपाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ ज्ञान का दीप जले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम कैसे टिक पाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रश्नों की चिंगारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं विचार प्रखर होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सच पूछने का साहस रखते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही समय के स्वर होंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा पर यदि पहरा होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ज्ञान कहां से आएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता को अज्ञान में रखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास कहां से आएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीब की झोपड़ी में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का दीप जलने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे मिला नहीं अवसर अब तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको भी आगे बढ़ने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन के बल पर ज्ञान न बाँटो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता से मत तौलो शिक्षा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस देश में सब पढ़ते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं जन्म लेती है दीक्षा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अधिकारों पर चोट पड़ेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन मौन नहीं होगा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कों पर उठती हर आवाज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल का परिवर्तन बोएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन के बल पर ज्ञान न बाँटो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता से मत तौलो शिक्षा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश किसी की जागीर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज कहाँ है रुक सकता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हक की खातिर उठती आवाजें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कों तक जब आती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आंदोलन की गूँज में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोई चेतना जगाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश तभी सशक्त बनेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब हर बच्चा पढ़ पाएगा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान मिले जब सबको बराबर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी नया भारत आएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारें चाहे जितनी उठें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश राह बना लेगा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य दबेगा कुछ पल शायद—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सूरज बनकर निकलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान न रोका जा सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सत्य कभी दब पाएगा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मन में प्रश्न जगेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं नया सवेरा आएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजाना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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