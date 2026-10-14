आओ मिलकर शपथ उठाए

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Sooba Lal

Sooba Lal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते की कविता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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भाई का भाई से प्यार रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में मधुर व्यवहार रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुख में दोनों साथ रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में सदा मिठास रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की यादें प्यारी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खट्टी हैं, कुछ न्यारी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़ते-झगड़ते बड़े हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी एक-दूजे के सहारे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक की आँखों में आँसू हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजे का मन भी रोता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक के चेहरे पर हँसी खिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजा भी खुशियाँ बोता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब संकट की बदली छाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई ही भाई के काम आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ पकड़कर साथ चलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुश्किल को दूर भगाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन-दौलत से बढ़कर रिश्ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का अनमोल खजाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई के मन में भाई के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान सदा बनाए रखना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न तुलना हो, न ईर्ष्या हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मन में कोई दीवार रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे की बात समझें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास भरा व्यवहार रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलती हो तो माफ करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटु वचनों से बचकर रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठकर मिलकर बात करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के शिकवे दूर करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक की उन्नति, दोनों की हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक की खुशियाँ सबकी हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई के घर में सुख बरसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर सबकी खुशियाँ बढ़ें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम प्रगाढ़ तभी होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मन में थोड़ा भी अहंकार न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई, भाई का मान करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में कभी तकरार न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों में भी संस्कार जगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे प्रेम की राह पर सदा चलें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाचा-ताऊ के रिश्तों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनापन सदा निभाते चलें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाली पीढ़ी भी देखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाईचारे का सुंदर रूप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की शीतल छाया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिलता रहे परिवार का फूल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रहे यह बात सदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई केवल नाम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विपदा में जो साथ खड़ा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे बढ़कर धाम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर शपथ उठाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाईचारे की ज्योत जलाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम बढ़े हर दिन आपस में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों को खुशहाल बनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई का भाई से प्यार बढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास का संसार बढ़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना बाँटें प्रेम परस्पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही परिवार बढ़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजाना "
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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