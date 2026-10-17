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बाँटो प्रेम-खजाना

Sooba Lal

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                            कमा लो पुण्य और कुछ बाँटो प्रेम खजाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाना बिल्कुल कुछ भी ना करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी मुश्किल से मानव तन मिलता है खुद को संतों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोटि जतन कर इसे बचाओ,व्यर्थ न समय गंवाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ सब मिली प्रभु का भजन करे मनमाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाना बिल्कुल कुछ भी ना करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमा लो पुण्य और कुछ बाँटो प्रेम खजाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाना बिल्कुल कुछ भी ना करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थ में दुनिया अंधी हो गई कुछ भी ना दिखता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय और सच्चाई देखो जगह जगह बिकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थ में दिखे नहीं कुछ अपना और बेगाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाना बिल्कुल कुछ भी ना करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमा लो पुण्य और कुछ बाँटो प्रेम खजाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाना बिल्कुल कुछ भी ना करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की ये चमक दमक सब यही पे है रह जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रख लो प्रेम,सच्चाई,धर्म और रख लो कर्म खजाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व विजेता सिकंदर का न रहा ठिकाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाना बिल्कुल कुछ भी ना करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमा लो पुण्य और कुछ बाँटो प्रेम खजाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाना बिल्कुल कुछ भी ना करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल ' अंजाना '
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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