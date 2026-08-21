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माँ बाप की इज्जत

Sima Kedia

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                            हम ऐसे समाज के हिस्से हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ माँ बाप की इज्ज़त बेटी के हाथ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी के साथ कुछ गलत हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे सड़क में हो या उसके घर या ससुराल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ बाप के इज्जत में बट्टा लग जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी नजरें शर्म से झुक जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किसी से नजर मिलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात नहीं कर पाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर वो कुआँरी है तो उसकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिंता करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को खुश रखने की चिंता करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो उनकी इज्जत का सवाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन जायदाद के कागजात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब बेटों के हाथ में होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कुछ भी गलत करें तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई फर्क नहीं पड़ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे उनकी इज्जत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दाग नहीं लगता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दहेज उत्पीड़न का वो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहिष्कार नहीं करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दहेज प्रथा को बढ़ावा देते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहू को मानसिक तनाव और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शारिरिक कष्ट देते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा की हर गलती माफी के काबिल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे की उद्दंडता पर नहीं कोई मलाल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धिक्कार है ऐसे समाज पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धिक्कार है ऐसे विचार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सीमा केडिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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