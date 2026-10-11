तुम संग जीना है

अपने दिल के अरमानों को तुमसे छुपा रखा है,

तुमसे कहूँ ओर तुम रूठ न जाओ, इसलिए ही अपने दिल को समझा रखा है,

यूँ न समझना कि मेरी शादी नहीं हो रही

किसी और से न हो जाए मेरी, इसलिए घर वालो को भी पागल बना रखा है,

तुम से शायद नहीं हो पाएगी

बस तुम्हारी यादों के संग जी लूँ,

इसलिए खुद को ऐसा बना रखा है,

कभी कोई आए ऐसी परिस्थिति तो दौड़ी चली आना, मै अपना लूंगा

नहीं रहने दूंगा उदास तुम्हें, अपना बना लूंगा।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले