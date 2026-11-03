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आस्मां रौशन और रौशन धरती, जले जगमग दीप दिवाली के..

Shrikant Dubay

Shrikant Dubay

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                            हर घर को रौशन करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जले जगमग दीप दिवाली के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस्मां रौशन और रौशन धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जले "जगमग" दीप दिवाली के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"फड़फड़-फड़फड़" लड़ीयां फुटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"छरछर-छरछर" फुलझड़ीयां छुटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"सतरंगी छटा" झिलमिल बिखरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे "आसमान" से तारे टूटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर जलती "मिट्टी का दीया"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर बंटते "खील-बताशे"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर झूमे नाचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बज रहे मृदंग और "ढोल-ताशे"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर आंगन सब चमके-दमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरे पर रौनक खुशहाली के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटी बरसात, फिर कटे फसल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कटे दिन बदहाली के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर को रौशन करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जले जगमग दीप दिवाली के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस्मां रौशन और रौशन धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जले जगमग दीप दिवाली के..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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