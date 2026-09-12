हिंदी ही है हमारे भारत की पहचान

हर भाषा का दिल से

करते हम सम्मान,

पर हिंदी ही है हमारे

भारत की पहचान

अंग्रेजी न आए तो

शर्मिंदा क्यों होना,

हिन्दी भूल जाना

है हिन्द का अपमान।

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58 मिनट पहले