हम उसे संतान कहते हैं

तुम जिसे

बेटा-बेटी कहते हो,

हम उसे

संतान कहते हैं,

क्योंकि हम

भेद नहीं करते,

एक समान समझते हैं।

--श्रेयसी

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51 मिनट पहले