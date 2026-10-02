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माँ लक्ष्मी — कृपा की ज्योति

Shreya Singh

Shreya Singh

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                            कमल की पंखुड़ियों-सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ तेरी मुस्कान लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरण जहाँ पड़ जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं सुखों का संसार जगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन से बढ़कर तू देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को सच्चा संतोष माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने आँगन में भर देती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशाओं का मधुर प्रकाश माँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर में हो प्रेम सदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ तेरा वास हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ बड़ों का मान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ हर दुख दूर हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं माँगूँ स्वर्ण-महल मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं माँगूँ रत्न अपार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतनी-सी कृपा रहे माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा रहे परिवार में प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत की राह दिखा देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों में विश्वास जगा देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी मन थोड़ा टूटे माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हाथ सिर पर रख देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी कृपा की एक किरण से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधियारा भी मिट जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ लक्ष्मी का नाम जो ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके मन में दीप जल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे माँ लक्ष्मी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे घर में धन से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख, शांति और संस्कार रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अपनों के चेहरे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा मुस्कान का उपहार रखना।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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