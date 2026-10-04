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मानवता के डगर पर

Shivraj Anand

Shivraj Anand

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                            प्यारे! प्यारे! तुम मुझे भी अपना लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुमराह हूँ, कोई राह दिखा दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ न छोड़ो एकाकी अभिमन्यु सा रण पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे भी साथ ले चलो मानवता की डगर पर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ बड़े सत्यवादी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-अहिंसा के पुजारी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे रावण के अत्याचार को मिटा देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गर हाहाकार, तो सिमटा देते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पथ में कोई ज़ंजीर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बाँधकर जकड़ सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ में कोई विघ्न नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रोककर अकड़ सके।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है यह मानवता की डगर निराली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत ले जो प्रेम, वही खिलाड़ी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ मज़हब न भेदभाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्वधर्म समभाव से जीते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त आए तो हँस के ज़हर पीते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तो स्वर्ग यहीं है, नर्क यहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव मानव ही है, बस सोच का फ़र्क़ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ प्यारे! इस राह से हम न हों किनारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हताश हों, न निराश हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में आस व विश्वास हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आओ जग में जीकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-ज्योत जला दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-शांति के नगर को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग सा सजा दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी राम हैं कण-कण में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत-भारती के जन-जन को बता दें॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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