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पता नहीं क्या भरोसा है, जो जाता नहीं अंदर से,

Shivendra Mishra

Shivendra Mishra

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                            काश दिखा पाता दिल की वो कशिश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश देख पाता दिल की तेरे कशिश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश कभी राहें एक होतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश तू दिखा पाती सारे पाले हुए ख़्वाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश मैं जी पाता सारे तेरे ख़्वाब।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश मुकम्मल कर पाते उन ख़्वाबों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर जो देखे हैं तूने मेरे लिए, मैंने तेरे लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश ख़ुदा इतना बेरहम न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश ये ख़्वाब अँधेरों में दफ़्न न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इतना आसान नहीं है प्यार हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे कैसे ख़त्म होगा संसार हमारा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतरेगी बुलंदी क़दमों में, ज़रूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन अड़ा बैठा है, होके मजबूर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं क्या भरोसा है, जो जाता नहीं अंदर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब नज़र आ रहा है ख़िलाफ़ बाहर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी वो चेहरा आईने में नज़र आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम कर लोगे,” विश्वास मन में लाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें मिलाकर कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ऐसे कैसे हार बैठे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठो, चलो , आगे बढ़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी बहुत दूर चलना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारे बैठे हैं इंतज़ार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे आगे निकलना है।”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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