सिर्फ बुत और फूल ही रह जायेंगे जहाँ में!

एक तिनके की तरह उड़ जायेंगे हवा में

खाक होगें एक दिन घुल जायेंगे फ़िजा में

कुछ यादें कुछ बातें कुछ आंसू कुछ आहें

सिर्फ बुत और फूल ही रह जायेंगे जहाँ में! !

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एक घंटा पहले