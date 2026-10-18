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हम तो उनकी राह में

Shivcharan Dass

Shivcharan Dass

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हम तो उनकी राह में पलकें बिछाये बैठे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो बेवजह ही हमको भुलाये बैठे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते नहीं बात जब तक आपस में चार यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है जैसे वक्त से खार खाये बैठे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हसीन दिल है जिन्दगी का असल तोहफा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर लोग इसपे भी तोहमत लगाए बैठे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी के बुलबुले सा है यह रूप रँग हमारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ रात दिन इसे यूँ दर्पण में सजाये बैठे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदनसीब जिन्दगी है अगर काम कुछ भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही सर पे जूँ आफत कोई उठाये बैठे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दास दर्दे दिल जो औरों का ही बाँट लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सचमुच वही तो दुनियां को सुन्दर बनाये बैठे हैं
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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